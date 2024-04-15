Около 50% ракет Ирана не взлетели или упали до попадания в цель в Израиле

Около 50% баллистических ракет Ирана не смогли взлететь или не достигли своих целей в Израиле в ходе атаки 13 апреля. Об этом сообщил телеканал Fox News со ссылкой на неназванного американского чиновника.

По данным газеты The Wall Street Journal, которая приводит те же данные, Иран выпустил по Израилю от 115 до 130 баллистических ракет. Американские чиновники указали, что только половина из выпущенных ракет была перехвачена, остальные не попали в цель.

Вечером 13 апреля Иран запустил беспилотники и ракеты в сторону Израиля, назвав это ответом на многочисленные преступления, в том числе атаку с воздуха на консульский отдел посольства исламской республики в Дамаске.