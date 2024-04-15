Соединенные Штаты и Европа не обладают силами для борьбы с военной мощью России. Об этом заявил экс-советник Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор в соцсети X.

"Ни европейцы, ни США не обладают наземными силами для борьбы с военной мощью РФ", - написал он.

15 апреля лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо заявил, что президент Украины Владимир Зеленский призвал к началу мировой войны между Организацией Североатлантического договора (НАТО) и БРИКС.

Экс-разведчик ВС США назвал условие завершения конфликта на Украине

14 апреля британский аналитик Александр Меркурис сказал, что Россия может освободить 45 городов в центральном регионе Донбасса. До этого директор киевского Центра исследований энергетической промышленности Александр Харченко заявил, что в противостоянии России и Украины наступил поворотный момент после того, как ВС РФ стала наносить удары по энергетической инфраструктуре противника. Также командующий объединенными силами Североатлантического альянса в Евросоюзе Кристофер Каволи сообщал, что Россия производит в три раза больше артиллерийских снарядов, чем НАТО.