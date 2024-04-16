Канада в течение пяти лет передаст Украине военной помощи на $1,16 млрд

Власти Канады намерены в течение ближайших пяти лет предоставить Украине летального и нелетального вооружения на 1,6 млрд канадских долларов ($1,16 млрд). Об этом говорится в проекте федерального бюджета на следующий финансовый год (начинается 1 апреля), который был опубликован Минфином страны.

"В бюджете 2024 года предлагается в течение пяти лет начиная с 2024-2025 годов выделить 1,6 млрд долларов министерству национальной обороны [Канады] для предоставления летальной и нелетальной военной помощи Украине", - сказано в документе.

С начала конфликта на Украине Киев получил от Оттавы оружия более чем на 4 млрд канадских долларов ($2,91 млрд), уточняется в проекте бюджета.

Кроме того, власти Канады намерены в 2024 году предоставить Украине через Международный валютный фонд (МВФ) кредит на сумму 2,4 млрд канадских долларов ($1,74 млрд). Об этом говорится в проекте федерального бюджета на следующий финансовый год (начался 1 апреля), который был опубликован Минфином страны.

"В бюджет на 2024 год предусмотрено намерение Канады предоставить Украине кредит в размере 2,4 млрд долларов, 2 млрд из них уже были переданы 20 марта 2024 года через управляемый МВФ счет для Украины", - отмечается в документе.