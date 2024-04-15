Начальник войск РЭБ рассказал о нейронных сетях для беспилотников

Специалисты войск РЭБ изучают возможность использования технологий искусственного интеллекта для решения боевых задач.

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"В комплексах РЭБ на БпЛА уже в ближайшее время нейронные сети будут применяться для автоматического распознавания объектов непосредственно на борту, перехода от полета по заложенному маршруту к автономному выполнению задач, а также в целях обеспечения действий БпЛА в виде самоорганизующейся группы", - заявил начальник войск радиоэлектронной борьбы Вооруженных Сил Российской Федерации генерал-лейтенант Юрий Ласточкин в беседе с "Красной звездой".

По его словам, использование искусственного интеллекта позволит максимально быстро и эффективно подбирать виды и параметры помех, необходимых для подавления радиоэлектронных средств противника.

Уже в ближайшее время данные технологии позволят вывести на качественно новый уровень процессы управления силами и средствами РЭБ, а также повысить эффективность их применения, отметил генерал.

Напомним, что сегодня в России отмечают День специалиста по радиоэлектронной борьбе. В ходе специальной военной операции техника и тактика РЭБ продолжают совершенствоваться. К примеру, недавно началось серийное производство нового комплекса РЭБ "Пероед-М", предназначенного для обнаружения и ликвидации FPV-дронов. Инструментальная дальность обнаружения малых беспилотников составляет 15 км, максимальная высота, на которой фиксируется их полет - 5 км. Узкий луч сканирования обеспечивает скрытность работы "Пероеда-М" от средств радиоэлектронной разведки и снижает риски поражения противорадиолокационными ракетами.