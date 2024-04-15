На бывших позициях ВСУ в Авдеевке нашли координаты церквей ДНР

Координаты расположения храмов и монастырей Донецка, Макеевки и Ясиноватой нашли в телефонах погибших украинских военнослужащих на бывших позициях ВСУ в Авдеевке. Об этом ТАСС сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

"На бывших артиллерийских позициях вооруженных формирований Украины обнаружили несколько телефонов, которые принадлежали погибшим украинским военнослужащим. Часть из них удалось восстановить. Выяснилось, что в них забиты координаты целей, в числе которых были, как оказалось, церкви Донецка, Макеевки, Ясиноватой и окрестных населенных пунктов. Координаты были забиты в специализированную программу, которую ВСУ активно используют", - сказал Кимаковский.

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Кроме того, как уточнил Кимаковский, удалось установить, что перед ВСУ стоит задача поражать православные объекты региона.

"Не буду открывать всех деталей, но у этого процесса есть заморские кураторы по аналогии с тем, как было в Сирии", - добавил советник.

Как сообщили ТАСС в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, с 2022 года в Донецке, Ясиноватой и Макеевке повреждены или уничтожены почти два десятка храмов и монастырей. Наиболее массированные удары украинская армия наносит в дни церковных праздников. Одним из таких стала Пасхальная ночь в апреле 2023 года. Во время Пасхальной литургии ВСУ нанесли удар по Спасо-Преображенскому собору в центре Донецка. На момент обстрела в церкви находились несколько десятков прихожан. В результате удара один человек погиб, семеро получили ранения, в том числе один из священнослужителей.