Франция передала Украине новую партию САУ
Франция передала Киеву новую партию самоходных артиллерийских установок (САУ) CAESAR , они поступили к бойцам Вооруженных сил Украины (ВСУ) на запорожской линии фронта. Об этом РИА Новости сообщил глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов.
По его словам, украинские войска не экономят боеприпасов, осуществляя массированные артиллерийские обстрелы подконтрольной России части Запорожской области.
Франция может отправить спецназ на территорию Украины
В марте министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявлял о планах Парижа поставить Киеву 78 САУ CAESAR. Также министр рассказал о цели поставить Украине 80 тысяч снарядов калибра 155 миллиметров в 2024 году.
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