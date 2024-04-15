Названа возможная дата ответа Израиля на атаку Ирана

Израиль может ответить на нападение Ирана уже в понедельник, 15 апреля. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ), ссылаясь на официальных лиц США и других стран Запада.

"США и западные чиновники ожидают, что Израиль быстро ответит на иранские атаки, возможно, уже в понедельник", - сказано в сообщении.

Пентагон встал на защиту Израиля

До этого власти Ирана в письме генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу заявили, что исламская республика не хочет эскалации конфликта с Израилем, но если еврейское государство проявит агрессию, то получит более мощный ответ.

Вечером 13 апреля Иран запустил десятки беспилотников и ракет в сторону Израиля. Атака длилась около пяти часов. При этом в Израиле заявили, что сбили 99% выпущенных в его сторону ракет и дронов. Тем не менее иранская сторона сообщила о поражении ряда военных целей на территории еврейского государства. "Газета.Ru" вела прямую трансляцию событий.