Корейский сценарий является самым реальным вариантом завершения украинского конфликта. О перспективах заявил офицер Вооруженных сил Украины (ВСУ) Виктор Андрусив, его слова приводит Telegram-канал «Военкоры русской весны».

По его словам, существуют три варианта завершения конфликта, однако большинство из них не устраивают Киев. Он считает, что самым реальным итогом в нынешней обстановке является так называемый корейский сценарий.

«К сожалению, с такими союзниками и партнерами нам пока победа не светит, а собственных возможностей и ресурсов нам не хватает. Ведь условия мирного соглашения или перемирия определяют не конкретные идеи, а ситуация на линии фронта», — сказал Андрусив.

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Похожее мнение высказал бывший главнокомандующий силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис. Он отметил, что конфликт между Россией и Украиной завершится «по сценарию Корейской войны». При этом переговоры возможны после окончания президентских выборов в США.