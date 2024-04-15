Пентагон встал на защиту Израиля

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил о готовности США защищать Израиль. Об этом сообщается на сайте американского военного ведомства.

Об этом Остин заявил в ходе телефонного разговора с министром обороны Израиля Йоавом Галантом. По его словам, Соединенные Штаты не ищут эскалации. Он добавил, что Вашингтон продолжает предпринимать все необходимые действия для защиты Израиля и американского персонала.

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Остин сообщил Галанту о своих консультациях с партнерами для «укрепления международной решимости перед лицом иранской агрессии».

В ночь на 14 апреля Вооруженные силы Ирана выпустили по территории Израиля 185 беспилотников, 36 крылатых ракет и 110 ракет класса «земля-земля». Тегеран назвал это ответом на удар по консульству страны в Дамаске, произошедший 1 апреля.