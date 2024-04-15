Урегулирование украинского конфликта будет происходит на условиях РФ, заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouТube-каналу Dialogue Works.

По его словам, конфликт закончится, когда Россия этого захочет. Она единственная обладает голосом, имеющим значение, сказал Риттер.

Он считает, что киевский режим может сдаться сейчас, спася жизни и сохранив инфраструктуру. При этом американский разведчик предупредил, что никакого «плана Б» для Украины нет, поскольку Североатлантический альянс никогда не введет свои войска.

На Украине высказались о перспективах завершения конфликта

Риттер уточнил, что НАТО потребуется несколько месяцев для переброски одной бригады, однако ее полностью уничтожат всего за неделю.

«Украина умрет жалкой смертью благодаря Западу», — заключил бывший разведчик.

Ранее солдат ВСУ предупредил, что Украина потерпит поражение в СВО из-за нехватки боеприпасов.