Экс-разведчик ВС США заговорил о завершении конфликта на Украине
Урегулирование украинского конфликта будет происходит на условиях РФ, заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouТube-каналу Dialogue Works.
По его словам, конфликт закончится, когда Россия этого захочет. Она единственная обладает голосом, имеющим значение, сказал Риттер.
Он считает, что киевский режим может сдаться сейчас, спася жизни и сохранив инфраструктуру. При этом американский разведчик предупредил, что никакого «плана Б» для Украины нет, поскольку Североатлантический альянс никогда не введет свои войска.
На Украине высказались о перспективах завершения конфликта
Риттер уточнил, что НАТО потребуется несколько месяцев для переброски одной бригады, однако ее полностью уничтожат всего за неделю.
«Украина умрет жалкой смертью благодаря Западу», — заключил бывший разведчик.
Ранее солдат ВСУ предупредил, что Украина потерпит поражение в СВО из-за нехватки боеприпасов.