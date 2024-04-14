ВКС России уничтожили базу террористов в Сирии

ВКС России уничтожили место базирования боевиков, вышедших из зоны Эт-Танф в Сирии и укрывавшихся в труднодоступных районах провинции Хомс.

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Об этом сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике генерал-майор Юрий Попов.

«ВКС России уничтожили одно место базирования боевиков, вышедших из зоны Эт-Танф и укрывавшихся в труднодоступных районах горного массива Аль-Амур провинции Хомс», — цитирует его РИА Новости.

Также Попов добавил, что снайперским огнем в провинции Латакия ранен один сирийский военнослужащий.

31 марта Воздушно-космические силы России уничтожили место базирования боевиков в сирийской провинции Хомс.