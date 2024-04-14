Истребители Израиля нанесли удары по целям на юге Ливана

Израильские истребители нанесли удары по военным целям шиитского движения "Хезболлах" на юге Ливана. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"За последние часы истребители Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ - прим. ТАСС) нанесли удары по военным объектам "Хезболлах" и террористической инфраструктуре в районах Кфаркелы, Марун-эль-Раса и Маркабы на юге Ливана. Кроме того, в районе Матмуры был нанесен удар по наблюдательному посту "Хезболлах", - говорится в сообщении.

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В пресс-службе добавили, что в "течение дня солдаты ЦАХАЛ наносили удары по целям для устранения угрозы" в районах Айта-эш-Шаб и Суане на юге Ливана.