В России высказались об отказе Сербии покупать истребители у Москвы

Отказ Сербии покупать истребители у России не скажется на отношениях двух стран, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. В беседе с «Лентой.ру» он объяснил, почему Белград решил не заключать сделку с Москвой.

«Мы понимаем, что Сербия собиралась покупать эти истребители, чтобы каким-то образом решать свои стратегические задачи. Но учитывая, что на Сербию оказывается колоссальное давление и по понятным причинам были угрозы и шантаж в ее сторону, то Сербия много бы потеряла, если бы заключила этот контракт с Россией», — высказался он.

По мнению депутата, такое решение не повлияет на сотрудничество двух государств.

Очевидно, они взвесили все за и против и вынуждены были отказаться по этой причине. Я думаю, это обидно, но это не скажется на наших отношениях Алексей Чепа депутат Госдумы

Как сообщает Financial Times, Сербия отказалась покупать у России истребители. Издание пишет, что это связано с украинским конфликтом и международными санкциями.

«Из-за геополитических обстоятельств сейчас даже при всем желании невозможно что-либо покупать у России», — заявил неназванный сербский чиновник.

Сделка о приобретении Сербией истребителей у Франции согласована более чем на 90%

Вместо этого страна решила приобрести самолеты у Франции и уже на 90 процентов согласовала условия сделки. Белград получит 12 истребителей четвертого поколения Dassault Rafale, каждый стоимостью три миллиарда долларов, что станет крупнейшей оружейной сделкой Сербии.