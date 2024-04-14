В бригаде ВСУ начались проверки после потери позиций под Часов Яром

Военное командование Украины начало проверки в отношении 67-й отдельной механизированной бригады после того, как некоторые позиции в направлении Часова Яра в Донецкой народной республике (ДНР) были потеряны. Об этом сообщает издание «Украинская правда».

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Помимо проверок, из бригады переводят военных, которые были основой подразделения. Военное руководство Украины различных уровней интересует, почему такое мотивированное подразделение «проседает». Проверка выявила проблемы внутри самой бригады и несколько других причин. Так, управление якобы отделяло от военнослужащих из «Правого сектора»* бойцов, которые перевелись в состав бригады недавно. Их первыми отправляли бой, что приводило к потере позиций из-за отсутствия опыта.

— После потери некоторых позиций на направлении Часова Яра, где с начала 2024-го года идут тяжелые бои, в 67-й отдельной механизированной бригаде «Добровольческий украинский корпус» начались проверки и перевод военных, которые были скелетом подразделения, — цитирует сообщение «Украинской правды» РИА Новости.

Российские военные взяли под огневой контроль дороги, ведущие в город Часов Яр. Почему этот пункт так важен для ВСУ и как его переход под контроль ВС РФ повлияет на ход спецоперации, в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал политолог Юрий Светов.

*Запрещенная в России экстремистская организация.