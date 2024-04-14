СМИ: В бригаде ВСУ начались проверки после потери позиций под Часов Яром
Военное командование Украины начало проверки в отношении 67-й отдельной механизированной бригады после того, как некоторые позиции в направлении Часова Яра в Донецкой народной республике (ДНР) были потеряны. Об этом сообщает издание «Украинская правда».
Помимо проверок, из бригады переводят военных, которые были основой подразделения. Военное руководство Украины различных уровней интересует, почему такое мотивированное подразделение «проседает». Проверка выявила проблемы внутри самой бригады и несколько других причин. Так, управление якобы отделяло от военнослужащих из «Правого сектора»* бойцов, которые перевелись в состав бригады недавно. Их первыми отправляли бой, что приводило к потере позиций из-за отсутствия опыта.
— После потери некоторых позиций на направлении Часова Яра, где с начала 2024-го года идут тяжелые бои, в 67-й отдельной механизированной бригаде «Добровольческий украинский корпус» начались проверки и перевод военных, которые были скелетом подразделения, — цитирует сообщение «Украинской правды» РИА Новости.
Российские военные взяли под огневой контроль дороги, ведущие в город Часов Яр. Почему этот пункт так важен для ВСУ и как его переход под контроль ВС РФ повлияет на ход спецоперации, в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал политолог Юрий Светов.
*Запрещенная в России экстремистская организация.