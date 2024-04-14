В Иране сообщили о подробностях ночной атаки на Израиль

В ночь на 14 апреля Иран выпустил по Израилю семь гиперзвуковых ракет, ни одна из которых не была перехвачена противовоздушной обороной. Об этом сообщил иранский телеканал Press TV.

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«По меньшей мере семь гиперзвуковых ракет, запущенных из Ирана в ответ на израильскую агрессию, поразили авиабазу Неватим. Ни одна иранская гиперзвуковая ракета не была перехвачена Израилем», — передает телеканал.

Иран вместе с Сирией и Ливаном атаковали Израиль беспилотниками и ракетами. Причиной тому стал удар со стороны еврейского государства по иранскому консульству в Дамаске 1 апреля. Американские СМИ назвали ущерб от ударов «относительно ограниченным», пишет RT.