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Военный эксперт рассказал о превосходстве израильской армии над Ираном

Израиль превосходит Иран по вооружению и военному бюджету, рассказал NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, помимо собственной военной промышленности, США и страны НАТО также оказывают Иерусалиму различную помощь.

Эксперт рассказал о превосходстве израильской армии над Ираном
© globallookpress.com
Иран по площади и численности жителей превосходит Израиль, однако военный бюджет у Израиля больше. Надо отметить, что США и страны НАТО помогают Иерусалиму, поставляют свое оружие. При этом у Израиля хорошо развита и собственная военная промышленность. Страна является одним из лидеров по производству дронов, самых современных. Также у них есть «Меркава» — это гибридные танки, сочетающие в себе машину пехоты и танк в одном флаконе, — сказал Дандыкин.

Военный эксперт отметил, что из израильского вооружения также можно выделить пулемет Uzi. Кроме того, Америка поставляет своему союзнику новейшие самолеты F-35 пятого поколения, добавил эксперт.

В качестве воздушной оборону у Израиля есть тактическая система ПРО «Железный купол». И опыт боевых действий у страны огромный. Кроме того, у них призыву на срочную службу подлежат как мужчины, так и женщины от 18 до 29 лет. Но есть еще важный фактор. По неподтверждённым данным, у Израиля есть ядерное оружие. Страна этот факт не подтверждает, но и не отрицает, — заключил Дандыкин.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на неназванного израильского чиновника сообщил, что Израиль планирует ответить на атаку Ирана. Уточняется, что масштабы ответной реакции пока не определены.

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Василий Дандыкин
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