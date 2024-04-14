В Минобороны заявили о новой попытке атаки ВСУ на Россию

Средства противовоздушной обороны (ПВО) предотвратили новую попытку атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) по российской территории. Об этом заявили в Минобороны России.

Как уточнили в ведомстве, около 14:30 по московскому времени российские военные уничтожили над территорией Белгородской области еще один беспилотник самолетного типа. Информация о последствиях на земле не уточняется.

Ранее Минобороны сообщило, что пытавшийся атаковать объекты на российской территории украинский дрон сбили над приграничным регионом около 13:30 по московскому времени.

Кроме того, 13 апреля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что два дрона-камикадзе ВСУ атаковали трактор и КамАЗ в поле между Щетиновкой и Октябрьским.. По его данным, пострадал тракторист. Его доставили в больницу с осколочным ранением плеча. Также повреждены оба транспортных средства.

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В тот же день Минобороны России дважды сообщало о перехвате украинских беспилотников в Белгородской области. По данным ведомства, средства ПВО уничтожили дроны ВСУ в 9:00 и 10:30 по московскому времени.