На Украине начали сборку оружия немецкого концерна Rheinmetall

Об этом заявил гендиректор «Укроборонпрома» Герман Сметанин. По его словам, для этих целей создано совместное предприятие.

«Сегодня идёт производство крупной номенклатуры вооружений и военной техники», — рассказал он в эфире одного из украинских телеканалов, отметив, что в работе используются комплектующие, которые поставляются Киеву из-за рубежа.

Ранее «Укроборонпром» подписал соглашение с Rheinmetall на ремонт повреждённых танков Leopard и другой бронетехники.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что в текущем году правительство реализует план действий, предполагающий создание спецрежима со льготами и госгарантиями для предприятий оборонного сектора.

Rheinmetall сообщил о росте прибыли в связи с конфликтом на Украине

Однако по сообщениям Financial Times, ряд стран Запада опасается заключать с Киевом подобные соглашения из-за рисков в сфере безопасности.