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На Украине начали сборку оружия немецкого концерна Rheinmetall

Об этом заявил гендиректор «Укроборонпрома» Герман Сметанин. По его словам, для этих целей создано совместное предприятие.

На Украине начали сборку оружия немецкого концерна Rheinmetall
© globallookpress.com
«Сегодня идёт производство крупной номенклатуры вооружений и военной техники», — рассказал он в эфире одного из украинских телеканалов, отметив, что в работе используются комплектующие, которые поставляются Киеву из-за рубежа.

Ранее «Укроборонпром» подписал соглашение с Rheinmetall на ремонт повреждённых танков Leopard и другой бронетехники.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что в текущем году правительство реализует план действий, предполагающий создание спецрежима со льготами и госгарантиями для предприятий оборонного сектора.

Rheinmetall сообщил о росте прибыли в связи с конфликтом на Украине

Однако по сообщениям Financial Times, ряд стран Запада опасается заключать с Киевом подобные соглашения из-за рисков в сфере безопасности.

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