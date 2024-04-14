Неизвестный морской дрон обнаружили у берегов Румынии

У берегов Румынии заметили необычный ударный морской дрон с американскими и советскими элементами конструкции. Об этом сообщает Naval News.

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Основой необычной находки стала жестко-надувная лодка AM-800 с алюминиевым корпусом, изготовленная в Алабаме. Подобные их используют для пожарно-спасательных работ. При этом на деревянной раме «грубой выделки» была установлена боевая часть от советской противокорабельной ракеты (ПКР) П-20 «Термит».

Длина с подвесными моторами составляет 9,5 метра, что почти вдвое больше, чем у беспилотников-камикадзе Magura и Sea Baby, которые применялись Украиной против кораблей Черноморского флота и Крымского моста. Такие габариты делают судно заметным издалека, а значит, уязвимым. Большинство экспертов сошлись на том, что дрон принадлежит Украине, передает Naval News.