Сделка о приобретении Сербией истребителей у Франции согласована более чем на 90%

Сербия и Франция "более чем на 90% согласовали" детали сделки о приобретении 12 истребителей Rafale для сербских ВВС. Об этом сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на представителя Минобороны Сербии.

По его словам, сторонам по-прежнему остается договориться о некоторых финансовых условиях соглашения.

"Мы полагались на технологии советского типа и теперь должны обслуживать эту технику. В силу геополитических обстоятельств теперь это практически невозможно. Даже если у вас есть такое желание, покупать у России в любом случае не получится", - заявил собеседник издания, комментируя решение властей Сербии сделать выбор в пользу Rafale вместо российских МиГ-29.

Сербский генерал в отставке Срето Малинович заявил FT, что для ВС республики крайне важно, чтобы вместе с истребителями Франция поставила ракеты "воздух - воздух", "позволяющие контролировать воздушное пространство". Соглашение о поставке Rafale должно включать предоставление Сербии вспомогательных систем для них, обучение сербских пилотов и обслуживание переданной техники.

Президент Сербии Александар Вучич во время визита в Париж 8 и 9 апреля подчеркивал, что сотрудничество с Францией крайне важно для обеспечения обороноспособности его страны. По словам президента, он провел содержательные переговоры с министром ВС Франции Себастьеном Лекорню, обсудив сотрудничество оборонных ведомств, совместную работу предприятий оборонно-промышленного комплекса и возможность "закупки самого современного оружия и средств обороны".

Вучич ранее подчеркивал, что Сербия заинтересована в укреплении обороноспособности своих ВС и приобретении вооружений, в частности у России и Китая, но ограничена в выборе. Президент объяснил подписание соглашения с Францией о закупке 12 истребителей Rafale геополитической ситуацией.