Крупнейший удар в истории: как Иран атаковал Израиль, это победа или позор?

В ночь на 14 апреля ВС Ирана нанесли самый массированный в истории воздушный удар по Израилю, выпустив более 180 БПЛА и почти 150 ракет. Почему Тегеран нанес этот удар, что происходило ночью в небе над Ближним Востоком, что говорят Иран, Израиль и США о результатах удара?

Что произошло ночью, как атаковали Израиль

Представители ЦАХАЛ (армии Израиля) сообщили, что Иран и его союзники в Ираке, Ливане и Сирии запустили 185 беспилотников, 36 крылатых ракет и 110 ракет класса «земля-земля». Кроме того, бойцы ливанского исламского движения «Хезболла» сообщили, что выпустили десятки ракет по израильским казармам. В Израиле объявили, что сбито было 170 беспилотников, 30 крылатых ракет, и большая часть из 120 баллистических ракет.

Как пишет политолог Олег Царев, обстрел юга Израиля велся баллистическими ракетами «Хайбар», которые имеют дальность полета 2000 км и несут боеголовку весом до 1,5 тонн. Ливанская «Хезболла» во время подлета иранских ракет по Израилю начала синхронный обстрел из РСЗО, чтобы попытаться перегрузить израильскую ПВО «Железный купол».

Израилю активно помогали силы США и Великобритании, которые сбивали и перехватывали БПЛА и крылатые ракеты. По предварительным данным, ущерб на территории Израиля был «относительно ограниченным», учитывая масштабы атаки Ирана, сообщает CNN.

Около 01:30 по московскому времени Иран заявил о завершении «акта возмездия». Представитель Тегерана в ООН пригрозил, что если Израиль «совершит еще одну ошибку», ответ Ирана будет «значительно более суровым». В Израиле ответили, что ничего не закончилось, и ответный удар Израиля будет «жестким и четким».

Почему Иран нанес удар по Израилю

Массированный удар по Израилю в ночь на 14 апреля в Иране объявили ответом на ракетный удар по иранскому консульству в сирийском Дамаске. Тогда погибли несколько высокопоставленных представителей Корпуса стражей Исламской Революции (КСИР), в том числе бригадный генерал сил «Кудс» Мухаммед Реза Захеди.

Как сообщили госСМИ, глава МИД Ирана заявлял, что его страна готова отложить удар по Израилю, в случае если Совет безопасности ООН примет резолюцию с осуждением действий Израиля. Этого сделано не было.

Что заявили в Иране

Глава генштаба ВС Ирана генерал-майор Мохаммад Багери заявил, что операция «Правдивое обещание» в отношении Израиля была завершена, и Тегеран не планирует продолжать ее. Он подчеркнул, что Иран не стремится к эскалации или конфликту в регионе, но в случае военной агрессии Израиля ответит «еще более мощно и решительно».

Багери рассказал, что целью операции были центр разведки Израиля, на границе Израиля и Сирии, который координировал атаку на иранское консульство в Дамаске, а также израильская авиабаза «Неватим», расположенная на юге страны.

Как сообщает гостелеканал PressTV, командующий КСИР Хоссейн Салами заявил, что операция Ирана против Израиля была «успешнее, чем ожидалось». Он подчеркнул, что действия Ирана являются самообороной, и США не вправе оказывать поддержку Израилю.

«Если сионистский режим нападет на наши интересы, суверенитет и граждан, мы ответим», — объявил генерал Салами.

Иран через Швейцарию уведомил США, что американские базы станут военной целью, если Вашингтон поддержит ответный удар Израиля. Кроме того, Тегеран пригрозил Иордании: если арабское королевство предпримет какие-то действия, то также может стать следующей целью.

Что заявили в Израиле

Представители ЦАХАЛ подчеркнули, что ночной удар по Израилю стал крупнейшим в истории. Сирены в Израиле прозвучали более 700 раз, эффективность работы ПВО — «более 99%», объявили в израильской армии.

Крупные города в Израиле никак не пострадали. В ЦАХАЛ заявили, что в результате иранской атаки одна из армейских баз в Негеве получила «минимальный ущерб». Чтобы подтвердить это, ЦАХАЛ показал на видео, как израильские истребители F-35I ВВС приземляются на авиабазе Набатим в пустыне Негев.

Во время атаки Ирана израильские военные нанесли удары по военной инфраструктуре «Хезболлы» в районе Джбаа, Хиам и Кфар-Кела на юге Ливана.

В 09:40 воздушное пространство Израиля было снова официально открыто. Израильские власти объявили, что конфликт с Ираном «не закончен». По данным американских СМИ, ожидается, что Израиль нанесет ответный удар по Ирану «в ближайшие 48 часов».

Что говорят в США

Президент США Джо Байден около 7 утра по московскому времени провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Как сообщили израильские СМИ, Байден осудил атаку Ирана, и его союзников из Йемена, Сирии и Ирака. 14 апреля Байден намерен собрать лидеров G7 для координации «объединенного дипломатического ответа» на беспрецедентную атаку Ирана.

Объекты или силы США на Ближнем Востоке, по словам Байдена, при атаке Ирана по Израилю не пострадали. Американский президент подчеркнул, что «при содействии США» ЦАХАЛ удалось сбить «почти все» запущенные Ираном ракеты и беспилотники. При этом в Вашингтоне опасаются, что ответ Израиля на эту атаку приведет к эскалации конфликта на Ближнем Востоке, заявил источник телеканала NBC. По данным CNN, Байден дал понять Нетаньяху, что Америка не будет участвовать в ответной атаке на Иран.

Срочное заседание СБ ООН в связи с атакой назначено на 23.00 по московскому времени 14 апреля. Атаку Ирана на Израиль уже осудили США, Германия, Канада, Аргентина, Франция, Австрия, Чехия и ЕС.

Как оценили эксперты удар Ирана по Израилю

Российский политолог Сергей Марков предположил, что крупнейший в истории удар Ирана по Израилю представляет собой «договорняк». Об этом он написал в своем Telegram-канале «Логика Маркова».