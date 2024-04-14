Израильские самолеты ударили по востоку Ливана

Израильские военные самолеты атаковали населенный пункт вблизи Баальбека, на востоке Ливана. Об этом сообщил источник.

«Израильские самолеты совершили налет на населенный пункт Наби-Шит к западу от города Баальбек в восточном Ливане», — заявил источник.

Его слова передает РИА Новости. Он отметил, что к месту атаки были направлены медицинские бригады.

«Успешнее, чем ожидалось». КСИР прокомментировал атаку на Израиль

Ранее из Ливана в сторону Израиля был осуществлен запуск ракет. В израильских городах была объявлена воздушная тревога.