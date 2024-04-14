Кимаковский: ВСУ охотятся за мирным населением ДНР с помощью дронов

Вооруженные силы Украины превратили путь от Донецка до Горловки в «дорогу смерти». На ней выставлены сожженные беспилотными летательными аппаратами машины мирного населения, за которыми велась охота. Об этом в воскресенье, 14 апреля, сообщил советник главы Донецкой народной республики Дениса Пушилина Игорь Кимаковский.

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По его словам, украинская армия практикует охоту за гражданскими лицами, в том числе ранеными. Один из таких случаев, по которому Следственный комитет Российской Федерации возбудил уголовное дело, произошел недавно. После обстрела на место происшествия прибыли коммунальные службы на ликвидацию последствий. Они не могли подойти к раненому, над которым роились дроны.

— У нас вот эта «дорога смерти», мы ее сегодня называем, это Донецк — Горловка. Там же стоят остовы именно гражданских машин, там нет военной техники. Вся военная техника находится в полях. По этой дороге военная техника не перемещается. Сгоревшие остовы обычных гражданских машин стоят вдоль дороги, — заявил Кимаковский, слова которого приводит РИА Новости.

11 апреля на трассе Ясиноватая — Горловка украинские военные сбросили боеприпас на маршрутный автобус. В результате были ранены водитель, а также пять пассажиров.

10 марта в результате атаки беспилотника Вооруженных сил Украины на Горловку пострадали сотрудники комбината «Никитовский хлеб».