Востоковед назвал цель атаки Ирана на Израиль

Ночная атака Ирана на Израиль выглядит символической как месть за удар Тель-Авива по представительству Тегерана в Сирии, считает политолог, эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа Станислав Тарасов. В разговоре с «Лентой.ру» он назвал цель ударов по Израилю беспилотниками и ракетами.

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"Эта операция вызывает массу вопросов, потому что удары беспилотниками по разным объектам со стороны прокси иранской группы наносились и раньше, но они никогда не сопровождались такой громкой пиар-акцией". Станислав Тарасов, востоковед «Первыми сообщили о готовящемся ударе американские СМИ, потом государственное телевидение Ирана подтвердило. Потом пошли сообщения, что беспилотники подлетают, время подлета 6-9 часов, вот они на малой высоте прошли территорию Ирака, вот они вошли в Иорданию, а Иордания якобы подняла свою авиацию, потом пошли сообщения, что наносится ракетный удар. Что мы видим в итоге? Удар по двум базам на севере Израиля и незначительный ущерб», — сказал востоковед.

По мнению специалиста, американская сторона поспособствовала тому, чтобы последствия атаки были минимальными.

"Складывается впечатление, что американцы, которые вели закулисные переговоры, поняли, что Иран должен нанести удар, чтобы сохранить лицо. Но он должен нанести удар с малым ущербом". Станислав Тарасов, востоковед «Это символический удар, хотя заявляется, что может быть еще предпринята комбинированная наземная операция. Неслучайно Израиль наносит удары по Ливану по позициям "Хезболлы", делаются громкие заявления, но разрядка какая-то наступила. Американцы не заинтересованы в эскалации, Иран тоже объективно не заинтересован в регионализации конфликта, тактическое совпадение интересов. Теперь главная проблема для американцев: сумеют ли они конвертировать эту эскалацию в давление на кабинет [премьер-министра Израиля Биньямина] Нетаньяху, чтобы ввести все в русло договоренностей по перемирию в Газе», — заключил он.

В ночь на 14 апреля Иран выпустил по территории Израиля десятки беспилотников, а также крылатые и баллистические ракеты. Пуски проходили также с территории Ирака, Ливана и Йемена.

Представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари заявил, что ущерб от атаки незначительный. Он добавил, что большинство ракет и беспилотников удалось перехватить, в том числе за пределами еврейского государства.

Глава генштаба вооруженных сил (ВС) Ирана генерал-майор Мохаммад Багери также отметил, что операция достигла своей цели, и Тегеран не будет ее продолжать. Постоянное представительство Ирана при ООН сообщило, что нападение можно считать ответом на удары израильских властей по иранским дипломатическим объектам в Сирии.

1 апреля Израиль нанес авиационный удар по зданию рядом с посольством Ирана в столице Сирии Дамаске. В результате было разрушено здание иранского консульства и ликвидированы несколько высокопоставленных иранских военных. Официально Тель-Авив не заявил о своей причастности.