Тайвань провел испытания нового зенитно-ракетного комплекса

Вооруженные силы Тайваня провели успешные испытания нового наземного зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) "Луцзянь-2". Об этом сообщила газета "Цзыю шибао".

Мобильная пусковая установка на колесном шасси "Луцзянь-2" успешно поразила беспилотник-мишень ракетой TC-2 ("Тяньцзянь-2", англоязычное название - Sky Sword 2). Испытания проходили на военном полигоне Чжуншаньского института науки и технологий Цзюпэн. Первоначально их должны были провести на прошлой неделе, однако перенесли из-за плохих погодных условий. Как отмечает издание, вооруженные силы Тайваня планируют в будущем проводить такие стрельбы на ежегодной основе.

Первые образцы ЗРК "Луцзянь-2" начали поступать в сухопутные войска Тайваня в мае прошлого года. Их дальность составляет около 15 км. Новые комплексы могут применяться для уничтожения самолетов, вертолетов, беспилотников, а также крылатых ракет и других воздушных целей.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда туда бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. Пекин считает Тайвань одной из провинций КНР.