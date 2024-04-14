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В России назвали главный козырь Ирана

Военный эксперт Владислав Шурыгин прокомментировал недавнюю атаку Ирана на Израиль. Он указал в разговоре с «Московским Комсомольцем» («МК»), что многие ударные средства Тегерана достигли целей.

В России назвали главный козырь Ирана
© globallookpress.com

По мнению Шурыгина, это произошло благодаря грамотной организации массированной атаки, которая перегрузила систему противовоздушной обороны (ПВО) Израиля.

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Эксперт назвал и главный козырь Ирана — новейшие гиперзвуковые баллистические ракеты «Фаттах», которые могут развивать скорость, в 15 раз превосходящую скорость звука.

«Все они долетели до целей, и ни одна из них не была перехвачена», — добавил он.
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