Оценены шансы избавиться от угрозы украинских беспилотников

Угроза от украинских беспилотников постепенно тыловым районам и российским регионам сводится к нулю, заявил Алексей Леонков.

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По его словам, после начала СВО появилось понимание, что нужно предотвращать атаки с использованием дронов самолетного типа, которые могут лететь на большие расстояния.

«Понятное дело, что сразу, одномоментно у нас не оказалось под рукой неограниченное количество зенитных ракетных комплексов, поэтому организовывать такую защиту городов приходится с колес», — сказал эксперт.

Он добавил, что ведущаяся в России работа приносит свои плоды — «эту террористическую угрозу мы практически начинаем нивелировать и сводить к нулевым показателям».

За последние несколько недель украинские беспилотники атаковали российские регионы, которые находятся относительно далеко от зоны СВО. В частности, 11 апреля два БПЛА были сбиты над Мордовией. В начале месяца был атакован Татарстан — БПЛА атаковали общежития и завод Елабуге и Нижнекамске, в результате пострадали семь человек.