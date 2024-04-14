Что известно об иранской атаке по территории Израиля

Иран нанес массированный удар по территории Израиля беспилотниками и ракетами в ответ на израильскую атаку на консульский отдел иранского посольства в Дамаске.

Пока о погибших и пострадавших в Израиле не сообщалось. ТАСС собрал основное, что известно о произошедшем на данный момент.

Обстоятельства произошедшего

- Иранские военные атаковали территорию Израиля беспилотниками и ракетами. По оценкам источников американской телекомпании ABC, в атаке задействовали 400-500 беспилотных летательных аппаратов и примерно 150 ракет.

- По информации телеканала Al Arabiya, беспилотники были запущены из западных провинций Ирана, включая Керманшах. Кроме того, сообщалось о запуске аппаратов хуситами с территории Йемена и ракетном ударе со стороны отрядов "Хезболлах", базирующихся в Ливане.

- Согласно данным телеканала Sky News Arabia, Иран задействовал беспилотники Shahed-238. Иранское агентство IRNA со ссылкой на источники также утверждает, что были запущены баллистические ракеты.

- Телеканал ABC утверждает, что целями иранских ударов станут только военные объекты Израиля.

- По утверждению Al Arabiya, американские и британские военные сбили около 100 иранских беспилотников. Кроме того, воздушные цели над Амманом сбивали силы противовоздушной обороны Иордании.

- О погибших и пострадавших на территории Израиля пока не сообщалось.

Заявления Ирана

- Иранский Корпус стражей исламской революции подтвердил, что атаковал цели "внутри территории" Израиля в ответ на "многочисленные преступления", в том числе израильскую атаку на консульский отдел посольства Ирана в Дамаске.

- Руководитель и духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи написал в соцсети X, что "злой режим будет наказан".

- В МИД Ирана заявили, что удары по Израилю наносятся в рамках самообороны "в ответ на неоднократную военную агрессию".

- Постпредство Ирана при ООН посоветовало США оставаться в стороне от конфликта исламской республики с Израилем.

- Иранское агентство Fars сообщило, что Тегеран может нанести удар по территории Иордании, если она "попытается вмешаться". Глава Минобороны Ирана Мохаммад Реза Аштияни пригрозил "решительным ответом" тем, кто предоставит Израилю свою территорию или воздушное пространство для нападения на исламскую республику.

Действия Израиля

- Израильские власти еще вечером 13 апреля объявили об отмене занятий в образовательных учреждений и ограничении численности участников массовых мероприятий - их могут посещать не более тысячи человек.

- Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на видео, опубликованном его канцелярией незадолго до иранского удара, заявил, что еврейское государство готово "к любому развитию событий", а также "ударит по тому, кто нанесет удар по нему", "хладнокровно и решительно".

Реакция в мире

- Страны Запада выступили в поддержку Израиля. В частности, президент США Джо Байден после консультаций "со своей командой по национальной безопасности" в Белом доме заверил еврейское государство в непоколебимой поддержке. Глава дипломатической службы Евросоюза Жозеп Боррель назвал иранскую атаку "неприемлемым нападением".

Закрытие воздушного пространства

- Израиль и Ирак закрыли свое воздушное пространство. Кроме того, ряд авиакомпаний вносят изменения в расписание.

- Росавиация запретила авиакомпаниям использовать воздушное пространство Израиля, Иордании и Ирака, а также совершать полеты в эти страны.

Путь к обострению

- 1 апреля сирийское агентство SANA сообщило, что ВВС Израиля атаковали здание в Дамаске. В результате удара по консульскому отделу посольства Ирана погибли несколько иранских военных. Израильская сторона официально не комментировала произошедшее.

- В Тегеране предупредили, что ответят на удар Израиля. 12 апреля американская газета The Wall Street Journal выступила с утверждением, что ответный удар может быть нанесен в течение суток или двух.