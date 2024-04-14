На Украине мужчины призывного возраста готовы рисковать жизнью, чтобы покинуть страну и не попасть на фронт, сообщает газета The New York Times. По данным издания, тысячи желающих избежать мобилизации украинцев вплавь пересекают реку Тиса, чтобы попасть в Румынию.

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"Тысячи украинцев предпочли рискнуть переплыть реку, а не столкнуться с опасностями в качестве солдат", - отмечается в материале.

Бегство мужчин от мобилизации и их нежелание защищать родину - большая проблема, стоящая перед Киевом, утверждает автор. Газета ссылается на румынских властей, которые сообщили, что с начала специальной военной операции реку Тиса переплыли более шести тысяч украинских мужчин, 22 из которых утонули - их тела выбросило на берег.

Точное число утопленников может быть гораздо больше. Автор добавляет, что бегство уклонистов объясняется высоким уровнем потерь в рядах Вооруженных сил Украины.