Израиль пообещал мощный ответ на атаку Ирана

Израиль пообещал дать «значительный и мощный ответ» на нападение Ирана. Об этом сообщат портал Ynet со ссылкой на высокопоставленных израильских чиновников.
В правительстве страны подчеркнули, что реакция Тель-Авива будет решительной и ясной.
Ранее Иран пригрозил Израилю «значительно более суровым» ответов в случае, если тот совершит новую ошибку.
Иран атаковал Израиль беспилотниками в ночь на 14 апреля. Это стало ответом на ракетный удар израильской стороны по иранскому консульству в Дамаске.
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