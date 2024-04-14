$93.44-0.2899.73-0.95
Войти в почту

Израиль пообещал мощный ответ на атаку Ирана

Израиль пообещал дать «значительный и мощный ответ» на нападение Ирана. Об этом сообщат портал Ynet со ссылкой на высокопоставленных израильских чиновников.

Израиль пообещал мощный ответ на атаку Ирана
© Amir Cohen / Reuter

В правительстве страны подчеркнули, что реакция Тель-Авива будет решительной и ясной.

Ранее Иран пригрозил Израилю «значительно более суровым» ответов в случае, если тот совершит новую ошибку.

Иран атаковал Израиль беспилотниками в ночь на 14 апреля. Это стало ответом на ракетный удар израильской стороны по иранскому консульству в Дамаске.

Военные новости
Израиль
Иран, Исламская Республика
конфликт
Главные новости
Больше новостей
Lenta.ru: главные новости