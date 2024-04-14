Еще одна страна привела средства ПВО в готовность из-за атаки на Израиль

Египет привел свои средства противовоздушной обороны (ПВО) в состояние повышенной готовности в свете атаки Ирана на Израиль. Об этом сообщает телеканал Al Qahera News.

«Египетская противовоздушная оборона находится в состоянии повышенной готовности», — заявил источник телеканала в египетских органах безопасности.

Ранее Сирия привела в высокую готовность систему ПВО у столицы и важных баз в свете атаки Ирана на Израиль. Уточняется, что Сирия привела в высокую готовность зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь» у Дамаска. Тем временем Корпус стражей исламской революции (КСИР) подтвердил запуск беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в сторону Израиля и предупредил о ракетной атаке.