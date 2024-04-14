Иранские хакеры отключили израильский «Железный купол»

Иранская хакерская группировка Handala заявила об успешной атаке на израильскую систему противоракетной обороны (ПРО) «Железный купол». Об этом говорится в сообщении кибервзломщиков в Telegram.

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Хакеры утверждают, что это уже вторая успешная атака на радары ПРО.

«Но в этот раз у вас есть всего несколько часов, чтобы починить их. Игра началась», — заявили они.

В скором времени ожидается подлет к Израилю основной группы ударных беспилотников, запущенных Ираном в ночь на 14 апреля. По некоторой информации, речь может идти о сотнях дронов.

«Железный купол» — объединенные в единую сеть батареи противоракет, способных сбивать реактивные снаряды малой дальности.