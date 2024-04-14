Подсчитано число выпущенных по Израилю дронов

Иран мог запустить более 100 беспилотных летательных аппаратов в сторону Израиля. Об этом сообщил телеканал CNN, ссылаясь на израильского чиновника. 13 апреля Иран запустил множество боевых дронов в сторону Израиля.

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В Корпусе стражей исламской революции (КСИР) официально подтвердили запуск ракет и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) по целям на территории Израиля и пообещали начать в ближайшее время ракетную атаку.

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль долгое время готовился к нападению со стороны Ирана и готов к любому развитию. Обострение конфликта на Ближнем Востоке произошло после того, как 1 апреля Израиль атаковал консульство Ирана в Дамаске, в результате чего диппредставительство было полностью разрушено.