ВСУ применили для удара по Токмаку разработанные странами НАТО бомбы

Для ударов по Токмаку Вооруженные силы Украины (ВСУ) применили бомбы малого диаметра наземного базирования (GLSDB), разработанные и применяемые странами НАТО. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

По словам собеседника агентства, выводы о применении данных снарядов были сделаны на основании найденных на месте удара осколков.

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Уточняется, что GLSDB были разработаны концернами Boeing и Saab Group, они запускаются из реактивных систем залпового огня HIMARS.

«Несмотря на то, что GLSDB разработаны странами альянса, они не стоят на вооружении у США», — добавили в оперативных службах.

Ранее ВСУ нанесли удар по городу Токмак Запорожской области. В результате обстрела 12 апреля были частично разрушены пять жилых домов, среди которых три двухэтажных, рассчитанных на восемь квартир, один частный и один пятиэтажный. Десять человек спасти не удалось.