ЦАХАЛ направляет допподразделения на Западный берег Иордана

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что направляет на Западный берег реки Иордан дополнительные подразделения из-за столкновений еврейских поселенцев с палестинцами, последовавших за убийством израильского подростка в этом районе.

"В дополнение к силам, дислоцированным в настоящее время в Иудее и Самарии (израильское обозначение Западного берега Иордана - прим. ТАСС), было решено направить на усиление в этот район несколько рот ЦАХАЛ и дополнительные силы пограничной полиции Израиля", - говорится в заявлении.

В израильской армии также сообщили, что десятки еврейских поселенцев и палестинцев получили ранения.