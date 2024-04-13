В США указали на свидетельство скорого окончания конфликта на Украине

Большие потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) указывают на скорое окончание конфликта, считает бывший советник главы Пентагона США, полковник Дуглас Макгрегор. Об этом он заявил в интервью Youtube-каналу Reinvent Money.

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Аналитик указал, что в настоящее время ВСУ теряют больше солдат, чем за все время конфликта.

«Мы не должны удивляться тому, что они разваливаются. Они рушатся и откатываются назад. Потери Германии в последние девять месяцев Второй мировой войны были больше, чем за предыдущий период», — отметил Макгрегор.

Эксперт утверждает, что так всегда происходит перед концом вооруженного конфликта — люди «пытаются уйти, чтобы не участвовать в боевых действиях», что и происходит сейчас на Украине. Он полагает, что потери ВСУ уже составили более полумиллиона человек, и, по его мнению, это число с каждым днем будет становиться все больше.

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В заключение Макгрегор назвал бесчеловечным продолжение поддержки Украины коллективным Западом.

«Путин выиграл», — заключил он и призвал остановить конфликт.

Ранее полковник Дуглас Макгрегор заявил, что Вашингтон допустил стратегический провал на Украине. По его словам, колоссальный просчет правительства США в отношении Москвы заключается в недооценке военных возможностей Российской армии.