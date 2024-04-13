На авдеевском направлении спецоперации целое подразделение десантников Вооруженных сил Украины (ВСУ) массово сдалось в плен, сообщили 13 апреля в Минобороны России.

В ведомстве уточнили, что в плен сдались девять военнослужащих 25-й отдельной воздушно-десантной бригады. Это произошло в районе села Водяное.

По словам украинских десантников, командиры никогда не появлялись на передовых позициях, а задачи ставят «удаленно» с помощью радиосвязи.

«Нашему начальству на нас безразлично, оно не хочет идти на позиции оценить обстановку», — утверждает пленный военнослужащий Александр.

Пленный десантник Валерий заявил, что командиры бросают бойцов, а сами находятся в стороне. Также военные отметили плохое планирование, отсутствие профессиональной военной подготовки и подкрепления, когда оно было необходимо. Украинские военные также заявили о хорошем отношении к ним со стороны российской армии и призвали сослуживцев сложить оружие.

Главком ВСУ рассказал о проблемах в украинской армии

В начале апреля в Минобороны рассказали, что российские добровольцы на артемовском направлении смогли захватить опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ). Понеся потери, гарнизон противника сдался в плен.