Британский политик Джордж Гэллоуэй рассказал, при каких условиях Россия завершит специальную военную операцию (СВО), которая уже более двух лет продолжается на Украине.

В эфире своего шоу на YouTube он заявил, что конфликт не закончится, пока Россия не будет уверена в защищённости Донбасса, передаёт РИА Новости.

При этом эксперт напомнил, что жертвами киевского режима после переворота 2014 года уже стали тысячи человек.

«И они ведь до сих пор сбрасывают на мирных граждан Донбасса снаряды производства США из числа потока оружия, которое течёт на Украину рекой. Россия не прекратит конфликт, пока это оружие не окажется так далеко, что не сможет навредить никому из этнических русских на Украине», – резюмировал Гэллоуэй.

Как ранее сообщала «Свободная Пресса», президент США Джо Байден уверенно заявил, когда завершится спецоперация на Украине.

В США указали на свидетельство скорого окончания конфликта на Украине

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