Россия может уничтожить армии стран НАТО в любое время, поскольку они не могут объединиться в единую силу. О способности российских войск уничтожить силы Североатлантического альянса заявил бывший разведчик Корпуса морской пехоты (КМП) США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

«Российская армия сегодня вполне может участвовать в таких конфликтах. Ее численность, возможно, меньше, но ее опыт и возможности показывают, что она может уничтожить силы НАТО в любое время, когда вступит в бой», — сказал он.

По его словам, Россия является «единой армией, собирающейся в кулак каждый раз, когда она этого хочет», а более 30 стран НАТО не способны в условиях боевых действий стать единой силой.

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Ранее экс-советник НАТО полковник Жак Бо признал превосходство российской военной промышленности над военно-промышленным комплексом Североатлантического альянса. Он отметил, что российская военная промышленность определенно работает гораздо лучше, и задался вопросом, почему так происходит.