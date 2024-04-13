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Бойцам казачьей бригады удалось посадить украинский дрон с системой Starlink

Казаки из шестой казачьей бригады имени Платова 12 апреля захватили украинский дрон «Баба Яга». Об этом в своем Telegram-канале сообщил военный корреспондент Евгений Лисицын.

Казаки из шестой казачьей бригады имени Платова захватили украинский дрон «Баба Яга»
© РИА Новости

Отмечается, что захваченный дрон был оснащен системой Starlink. Лисицын в подтверждение своих слов опубликовал снимки полученного дрона.

«Казаки 6-й казачьей бригады имени Платова этой ночью затрофеили очередную «Бабу Ягу». В этот раз казакам удалось посадить дрон с системой Starlink», — написал военкор.

Ранее атаман Союза казаков-воинов России и зарубежья Николай Дьяконов сообщил, что казаки из шестой казачьей лисичанской бригады имени Платова продолжают наступление на Северском направлении.

«Воины храбро сражаются на Северском направлении», — написал атаман.
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