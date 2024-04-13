Названы четыре направления летнего наступления ВС РФ

Летнее наступление России начнется в конце весны или летом. Атака развернется сразу на четырех направлениях, возможно, предстоит штурм Харькова. Об этом сообщает FT со ссылкой на украинские и западные источники.

«Украинские и западные источники заявили FT, что Россия ускоряет подготовку к широкомасштабной атаке поздней весной или летом», — пишет издание.

Отмечается, что армия России предпримет наступление в Донецкой, Херсонской, Луганской и Запорожской области. Кроме того, «киевские чиновники опасаются», что Москва планирует штурм Харькова. В качестве подготовки идет мобилизация «сотен тысяч» и обстрел города ракетами.

Зеленский пригрозил России новым контрнаступлением ВСУ

В субботу, 13 апреля глава ВСУ Сырский предупредил, что ситуация на поле боя «значительно ухудшилась» для Киева в последние дни.

По его словам, это связано с существенной активизацией наступательных действий российской армии.

Сырский заявил, что теплая и сухая погода способствовала атакам российских войск на лиманском и артемовском направлении. При этом «российские штурмовые группы поддерживаются бронетехникой», включая десятки танков и боевых машин пехоты».

Все это ведет к тому, что Россия «добивается тактического успеха».