На Украине назвали сроки рассмотрения закона о демобилизации

Депутаты Верховной рады Украины могут рассмотреть закон об увольнении с военной службы в течение ближайших нескольких месяцев, сообщил представитель Министерства обороны страны Дмитрий Лазуткин, сообщает ТАСС. Он отметил, что сейчас идет разработка положений инициативы.

Лазуткин уточнил, что работа над законопроектом ведется специалистами Генштаба ВСУ и оборонного ведомства, а первые наработки уже сделаны. Изначально при этом заявлялось, что на завершение потребуется около восьми месяцев.

Ранее, 11 апреля, украинский депутат Алексей Гончаренко сообщил, что Верховная рада приняла закон об ужесточении мобилизации. По его словам, 283 парламентария проголосовали за. Сам Гончаренко выступил против, отметив, что в закон необходимо включить положение о демобилизации. Гончаренко добавил, что продолжит бороться дальше, поскольку необходимо установить четкие сроки службы.

После депутат Верховной рады Евгения Кравчук объяснила, что из нового закона о мобилизации решили убрать пункт о возможности оставить службу в ВСУ в связи с опасениями, что Украина будет получать меньше помощи от стран Запада. По ее словам, партнеры Киева стали сомневаться в его решимости продолжить боевые действия.