Энергодар атаковал украинский дрон-камикадзе

Украинский дрон-камикадзе атаковал Энергодар в Запорожской области. Пострадавших нет. Об этом в Telegram-канале сообщил Владимир Рогов — сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов, председатель движения «Мы вместе с Россией».

«Нацисты атаковали дроном-камикадзе первый микрорайон Энергодара Запорожской области», — написал Рогов в Telegram-канале.

Он отметил, что, по предварительным данным, пострадавших в результате атаки нет.

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Такой же информацией располагает директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина. Она подтвердила прилет, отметив, что сведений о пострадавших нет, передает РИА Новости.

Рядом с городом Энергодар расположена Запорожская АЭС — самая крупная по числу блоков и установленной мощности в Европе. Осенью 2022 года атомная станция перешла в собственность России.