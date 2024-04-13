Советник главы ДНР объяснил значение освобождения Первомайского

Советник главы Донецкой народной республики Игорь Кимаковский объяснил, в чем заключается важность освобождение в регионе населенного пункта Первомайское. Он отметил, что теперь российские Вооруженные силы смогу существенно увеличить давление на подразделения ВСУ на данном направлении сразу на трех участках.

«Для наших сил открывается дополнительный потенциал, который дает возможность прицельно бить по позициям и укрепрайонам противника сразу на трех направлениях с куда большей дальностью», — заявил Кимаковский.

Вместе с тем контроль над Первомайским значительно упрощает работу российским войскам, которые действуют на соседних участках фронта.

Кроме того, по словам советника, освобождение населенного пункта сопоставимо по значимости с установлением 5 апреля контроля над селом Водяное, где ВС РФ заняли более выгодные рубежи.