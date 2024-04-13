В ДНР назвали последствия освобождения села Первомайское

Советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский назвал последствия освобождения села Первомайское. Его слова приводит РИА Новости.

По словам Кимаковского, освобождение Первомайского позволяет увеличить дальность давления на группировку Вооруженных сил Украины (ВСУ) сразу на трех участках донецкого направления. Он отметил, что контроль этой позиции упрощает работу подразделениям ВС РФ на соседних рубежах.

«Первомайское по своей важности, как и Водяное», — заметил Игорь Кимаковский. Населенный пункт Водяное в Донецкой народной республике российский войска взяли 5 апреля. Уточняется, что ВС РФ заняли более выгодные рубежи.

13 апреля Минобороны России сообщило о взятии под контроль села Первомайское в Ясиноватском районе, находящегося на авдеевском направлении. В боях принимали участие военнослужащие подразделений группировки российских войск «Центр».