Иран захватил принадлежащее израильскому бизнесмену судно

Силы иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) захватили в Ормузском проливе судно MSC Aries, которое принадлежит израильскому бизнесмену. Об этом сообщает иранское государственное агентство IRNA в соцсети X (бывший Twitter).

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«Контейнеровоз под названием MCS Aries был перехвачен морским спецназом КСИР путем проведения операции и эвакуации личного состава», — говорится в сообщении.

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На данный момент грузовое судно направляется в территориальные воды Ирана. По информации агентства, корабль шел под флагом Португалии. Его собственником является израильская компания Zodiac Maritime, принадлежащая бизнесмену Эяле Офера.

Ранее 12 апреля газета The Wall Street Journal сообщила, что Израиль готовится к атаке Ирана в ближайшие 24-48 часов. Иранский источник подтвердил изданию, что окончательное решение пока не принято, но планы нападения обсуждаются.