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ВСУ нанесли удар по машиностроительному заводу Луганска

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по машиностроительному заводу Луганска. Об этом заявил глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник в своем Telegram-канале.

ВСУ нанесли удар по машиностроительному заводу Луганска
© РИА Новости
«Очередная подлая атака со стороны ВСУ на гражданские объекты наших городов. На этот раз враг выпустил несколько ракет по машиностроительному заводу Луганска, где мы планировали в скором времени запустить производство», — сообщил глава региона.

Он отметил, что в результате удара повреждения получили жилые дома. на месте уже работают экстренные службы.

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