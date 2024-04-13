Российские войска заняли еще один населенный пункт в ДНР

Российские войска заняли населенный пункт в ДНР
Российские войска взяли под контроль населенный пункт в Донецкой народной республике. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.
Речь идет о селе Первомайское в Ясиноватском районе, находящемся на авдеевском направлении.
В ДНР сообщили, что ВСУ стянули дополнительные силы в Часов Яр для удержания микрорайона
В оборонном ведомстве отметили, что в боях за населенный пункт принимали участие военнослужащие подразделений группировки российских войск «Центр».
5 апреля стало известно, что российские войска взяли под контроль населенный пункт Водяное Донецкой народной республики и продолжили продвижение в глубину обороны противника, а также занятие более выгодных рубежей, добавили тогда в Минобороны.
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