Российские войска заняли еще один населенный пункт в ДНР

Российские войска взяли под контроль населенный пункт в Донецкой народной республике. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Речь идет о селе Первомайское в Ясиноватском районе, находящемся на авдеевском направлении.

В ДНР сообщили, что ВСУ стянули дополнительные силы в Часов Яр для удержания микрорайона

В оборонном ведомстве отметили, что в боях за населенный пункт принимали участие военнослужащие подразделений группировки российских войск «Центр».

5 апреля стало известно, что российские войска взяли под контроль населенный пункт Водяное Донецкой народной республики и продолжили продвижение в глубину обороны противника, а также занятие более выгодных рубежей, добавили тогда в Минобороны.