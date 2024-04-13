Опубликован приказ главкома Сырского о борьбе с деградацией ВСУ

Украинские солдаты дезертируют, игнорируют приказы, угрожают командирам, оставляют поле боя и отказываются вести огонь. Это следует из приказа о мерах по борьбе с дезертирством, неподчинением, самострелом и другими массовыми нарушениями в ВСУ. Приказ подписан главкомом Александром Сырским, сообщает РИА Новости.

В приказе Сырского отмечается, что с начала конфликта в ВСУ не прекращаются «неподчинение», «неисполнение приказа», «угроза или насилие в отношении начальника», «самовольное оставление военной части или места службы», «дезертирство», «уклонение от военной службы путем нанесения себе повреждений или другим способом», «самовольное оставление поля боя или отказ действовать оружием».

По словам Сырского, все это требует «немедленной реакции». Для выявления и прекращения правонарушений «необходимо внедрить единую систему работы» должностных лиц ВСУ, военной полиции, правоохранительных органов.

В документе указывается несколько этапов профилактики правонарушений, начиная от момента мобилизации и заканчивая полем боя.

Приказ предусматривает «шанс на возвращение в боевой строй» для тех, кто совершил преступления против военной службы.

Ранее эксперт прокомментировал сообщение издания Le Figaro о возросшем количестве дезертиров в ВСУ.