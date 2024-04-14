СМИ: дату начала израильской операции в Рафахе вновь перенесли

Начало наземной операции Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в городе Рафах на юге сектора Газа вновь перенесено на более поздний срок. Об этом сообщает радио Kan.

Радиостанция отмечает, что только на прошлой неделе премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что есть дата входа сухопутных сил в "последний оплот" радикального движения ХАМАС в секторе Газа. Но вечером 14 апреля "рассматриваемая дата" была "вновь перенесена", добавляет Kan, не указывая источников информации.

31 марта Нетаньяху заявил, что Израиль утвердил планы проведения военной операции в Рафахе. По его мнению, без входа в город и уничтожения там батальонов ХАМАС в конфликте в секторе Газа победы не будет. Как отметил тогда же премьер, операция требует подготовки. Официальные лица в США заявляют, что Израиль не передавал им информацию о дате возможной операции в Рафахе. В Вашингтоне также неоднократно указывали, что план Израиля ввести сухопутные силы в город является ошибкой, которая навредит находящемуся в нем гражданскому населению и ослабит безопасность еврейского государства.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 240 заложников. В ответ Израиль объявил о полной блокаде Газы и стал наносить ответные удары по ней и отдельным районам Ливана и Сирии, после чего начал наземную операцию в анклаве. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.